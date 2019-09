Zaira Nara: "Nada me hace sentir más poderosa que estar embarazada"

Zaira Nara realizó un posteo en su cuenta oficial de Instagram, donde reflexionó sobre los cambios que se produjeron en su cuerpo a causa del embarazo."Nada que me haga sentir más poderosa que estar embarazada y darle vida día a día a un nuevo ser. Ver crecer día a día la panza, ver cómo se transforma mi cuerpo es algo único. Y disfruto cada momento, me doy mis tiempos", publicó.Además, le hizo una recomendación a sus seguidoras: "Les quiero recomendar algo que hice con Mali y lo vuelvo a elegir ahora: el estudio Baby Gen, que lo podes realizar a partir de la semana 10 de embarazo. A los pocos días, te llega un informe con la salud de tu bebé y para los que no se aguantan la ansiedad les cuento que también te revela el sexo".Finalmente, Zaira aseguró que no tiene preferencias sobre el sexo de su futuro hijo y lanzó un interrogante: "Nosotros estamos muy felices de esperar un hermanit@ para Mali, sea lo que sea. Ahora, ¿ustedes que piensan? ¿La panza es más de nena o de nene?"