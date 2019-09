Actriz quedó deslumbrada por la belleza de Pampita

Foto: Leticia junto a Griselda Siciliani

Leticia Siciliani (27), quien asistió a ShowMatch para alentar en la pista a su hermana, Griselda, y quedó impactada por la belleza de Pampita.



En diálogo con el programa radial "Por si las moscas", que se escucha por La Once Diez, aprovechó la ocasión para piropear a la ex de Benjamín Vicuña. "Me impresiona lo linda que es Pampita, es exageradamente bella", lanzó. "Como que baja del cielo de lo bella que es, te deslumbra. No pude ver más allá de eso, pero son muy copados todos", agregó.



Pero esta no es la primera vez que Leticia admira la belleza de una mujer vinculada al certamen de baile. Ya lo había hecho con Flor Torrente, participante del ciclo. "Es hermosa. No la conozco, nunca la vi personalmente. La vi en el Bailando, pero no me la crucé de frente. Pero me parece muy bella. No le estoy tirando onda, no", había dicho riendo en el programa Los Ángeles de la Mañana.