Gerardo Casas presentó sus creaciones en el "Argentina Fashion Week"

Para Gerardo Casas el 2019 será, sin dudas, un año inolvidable. Es que todo sucedió en 9 meses, cuando en diciembre del 2018 se presentó en el casting para ser uno de los 14 participantes de "Corte y confección", programa que vio la luz el lunes 14 de enero. "Yo me juego a todo, vengo a salir de mi comodidad, a ganar y a romper mis propios límites", así se presentó el modisto en la primera emisión del reality, en el que logró coronarse como el mejor diseñador y mostrar su exquisita costura.A poco más de dos meses de terminado el reality llegaba un nuevo desafío: presentar su propia colección en el Argentina Fashion Week (AFW).Este viernes pasado cerró la jornada del AFW con la presentación de su colección «Alma eterna». Con diseños majestuosos de color blanco, representando la pureza y la espiritualidad, logró deslumbrar en la pasarela."Me di el gusto de hacer una colección completa, cero comercial, inspirado en la creatividad, la capacidad, la técnica y la solvencia. Y que realmente, pudiera demostrar que soy un diseñador de un vuelo más alto de lo que venía enseñando hasta ahora y creo que eso quedó bien plasmado", indicó a. En cuanto al desfile señaló que "salió muy bien, he recibido muy buenas críticas y estoy muy contento y muy cansado", reconoció entre risas. "Era un desafío más de los que decidí tomar este año y acabo de pasarlo".En cuanto a sus próximas ocupaciones detalló que seguirá abocado a colaborar con Verónica de la Canal en su atelier y en la colección "Irreverente" que presentará este martes en el AFW. Además, con un pie en Buenos Aires y otro en Paraná, continúa atendiendo a sus clientas. "Ahora a tratar de retomar una vida un poquito más relajada porque sino no te llegó a fin de año", cerró.