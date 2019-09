De Reina del Carnaval a cantante de reggaetón: La rubia estrenó "Pegaito"

Con un estilo muy sensual y una voz muy tierna, Nina Del Monte presentó su primer videoclip "Pegaito", a través de un canal de Youtube.Transparencias, sensualidad y mucho brillo en un vestuario que juega con lo carnavalero: hasta vuelve a utilizar la bikini carnavalera más aplaudida de la pasarela."Entra a mi habitación Tu que sabes dónde estoy Si a ti no te importa nada, quédate hasta mañana", dice uno de los fragmentos de la nueva canción que ya se puede disfrutar en la plataforma.

En una charla conhabló sobre su nueva faceta.R- Es una canción escrita por mí, y tuve la colaboración del productor Juan Pablo Arellano, al que estoy sumamente agradecida ya que es un productor muy importante y generoso ya que pude aprender muchas cosas.R-Siempre amé cantar, tengo recuerdos hermosos de chiquita. Mi papá, qué es músico también, tocaba la guitarra y yo lo acompañaba cantando. Luego, por un tiempo, dejé de cantar pero alguien muy importante para mi, como es mi abuela Susana Báez, que hoy no está presente físicamente pero si en mi corazón, insistió en que siga con lo que tanto amo y acá estoy, luchando por un sueño...R-Me animé jajaja siii !!! y me pone feliz decir me animé!! Por qué siempre lo quise hacer y jamás tuve el valor de hacerlo como solista. Se grabó en Paraná, en un hotel, fue un día entero de grabación. El responsable es Facundo Boerio, al que conozco hace muchísimo tiempo, y tenemos buena química, asi que nos entendemos bien , y vamos viendo entre ambos el resultado. Le hemos puesto mucho amor y trabajo, y estamos muy contentos con el producto final.R-Quisiera aprender mucho, y seguir luchando por lo que uno ama. Porque eso aprendí y me enseñaron, que con amor y trabajo se logran las cosas. Yo voy a darlo todo, con amor y soy agradecida a todos los que están al lado mío apoyándome. Sólo quiero seguir con todas esas personas, que son hermosas y seguir luchando por mi sueño que es cantar.Quiero destacar que en vestuario estuvo gente que me apoyó muchísimo y se nota: Nicolás, Mauro, Tami, Carmen y Leo.Luego de la presentación oficial, agradeció en su cuenta de Instagram todos los mensajes de buena onda y felicitaciones.