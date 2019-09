Murió una bailarina en el escenario tras estallar la pirotecnia del show

Una mujer de 30 años, integrante como bailarina de la orquesta cántabra Súper Hollywood, murió este domingo de madrugada en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, de Ávila, tras sufrir el impacto de la pirotecnia del propio conjunto musical cuando actuaba sobre el escenario en la verbena de la localidad abulense de Las Berlanas.Según informó el Servicio de Emergencias 112 y confirmaron testigos presenciales, el suceso se produjo minutos antes de las 2.00 de la mañana, cuando se escuchó una gran explosión en el lado derecho del escenario, como consecuencia del supuesto fallo de la pirotecnia de la orquesta.El impacto de la misma sobre una de las integrantes del grupo, hizo que la joven cayera desplomada al suelo y quedara inconsciente. Un médico que se encontraba entre el público subió al escenario, mientras llegaban los integrantes del 112. Tras varias llamadas al 112, la sala de operaciones avisó de lo sucedido a la Guardia Civil de Ávila y a las Emergencias Sanitarias, que enviaron una UVI móvil al lugar de los hechos.Allí, los facultativos atendieron a la mujer que fue trasladada en UVI móvil al Complejo Asistencial de Ávila, donde, según confirmaron fuentes oficiales, falleció. Se trata de una de las integrantes de la orquesta cántabra Súper Hollywood, que actuaba para cerrar las Fiestas Aniversario de la Riada, en Las Berlanas, de 323 habitantes, situada a 20 kilómetros al norte de la capital.Aunque las verbenas suelen celebrarse en la Plaza del Ayuntamiento, las dimensiones del camión hicieron que se trasladara la actuación a un espacio de mayores dimensiones, situado tras la iglesia, donde había mucho público. La alcaldesa de la localidad, Hermelina del Pozo, no quiso realizar declaraciones sobre lo sucedido.La Promotora Nacional de Espectáculos sigue sin explicarse la muerte, de la bailarina. "Habremos tirado 2.000 cartuchos en los últimos años, pero este ha salido diferente y nuestra compañera ha muerto... es una desgracia enorme", señalaba en declaraciones uno de los miembros de la promotora.Señalaron que, como en todas las actuaciones durante los últimos "cinco o seis años", al llegar al primer descanso se tiraron dos "pequeños cartuchos" que "no tenían peligro alguno", pero que daban "vistosidad" a la actuación. Sin embargo, en esta ocasión, uno de ellos "llevaba más carga de la prevista", "explotó" y parte de la metralla afectó a "una arteria importante" de la bailarina que falleció poco después."Hemos hablado con quién nos suministra estos artefactos y tampoco daba crédito a lo que había sucedido. ¡Si no tiene potencia, cómo va a explotar!", añadió para señalar que la única explicación que hay es que se debe a un "fallo de fabricación", pero que será la Policía Nacional la que "aclare" todo lo que ha pasado.Desde la Promotora Nacional de Espectáculos reconocen que están "muy afectados". "Era un chica majísima, llevábamos 24 actuaciones en este mes de agosto y no había pasado nada", repite el promotor que señala que la joven fallecida, al igual que la orquesta, son naturales de Cantabria. Fuente: (20 Minutos).-