Profunda reflexión de Silvina Luna: "Soy fan de las mujeres que..."

Espectáculos Mostró su cola sin ropa interior para transmitir un profundo mensaje

"Me sumo. Soy fan de las mujeres que te miran bien, que se dan el tiempo de conocerte, que no te odian o les caes mal porque sí. Las que en cualquier baño público te hablan y se ríen contigo, las que te piropean la inteligencia, el pelo o la ropa. Esas mujeres seguras, que no necesitan apagar la luz de otra para brillar; las que te saludan y te regalan sonrisas; las que respetan a su propio género porque todas somos mujeres extraordinarias", empieza diciendo el texto que Silvina Luna compartió en su cuenta de Instagram al pie de una foto en que se la ve de espaldas, contemplando el mar.