Pidió disculpas "por darles la espalda" y reveló el secreto sobre su "totó"

Espectáculos Mostró su cola sin ropa interior para transmitir un profundo mensaje

"Pido mil disculpas por darles la espalda", expresó Mónica Ayos junto a una foto en la que aparece a "cococho" de su marido.Y poco después aclaró: "Obvio lo de "dar la espalda" fue chiste con doble sentido. Y el totó sale así porque estoy sacando pa jueraaaa.. Es la poseeeee, estoy sentada sacando tanto que casi me quiebro gente. No es una posición natural ni cómoda, pero garpa"En su cuenta personal de Instagram, en la que tiene medio millón de seguidores, Mónica Ayos compartió una foto donde se muestra de costado, realizando el clásico gesto de "Girl Power" y mostrando el tatuaje de rosa que posee sobre sus costillas.El texto, que lleva como uno de sus ejes centrales el hashtag #YoMeSumo continúa indicando: "Soy muy fan de las mujeres que inspiran a ser mejor, a luchar y trabajar por alcanzar sueños y comprenden que ya no es tiempo de competir entre nosotras y que nunca lo fue. Esas mujeres seguras que no necesitan apagar la luz de otra para brillar, las que te saludan y te regalan sonrisas, que respetan su propio genero porque todas somos mujeres extraordinarias"."Las que han alcanzado su amor propio, que se sienten seguras de si mismas y no ven a la otra con envidia, como si fueran competencia sino con admiracion. Soy fan de las mujeres que se apoyan, que son leales a la palabra amistad, las que de cuidan y aconsejan con amor. Si eres de esas, yo tamb lo soy, aqui estoy, pueden contar conmigo", concluyó Mónica Ayos.