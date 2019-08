Luli Fernández, indignada por la falta de vacunas para su hijo

La modelo Luli Fernández se quejó por la falta de vacunas contra la meningitis. "Indalecio cumplió 5 meses el 11 de este mes. Desde ese momento estoy tratando de conseguir la vacuna que le corresponde recibir en esta etapa. 'Está en falta en todos lados' es la respuesta", escribió.Y agregó: "¿Qué se hace? ¿A quién debo recurrir? Qué vergüenza tener que hacer esto por redes sociales porque no puedo conseguir una vacuna. Me escribieron tantas mamás con el mismo tema. Frente a estas cosas, ¿quién debe asegurar que podamos completar el calendario de vacunación de nuestros hijos?".Luli aseguró que la respuesta es que "el laboratorio no entrega". Y se preguntó: "¿Cuál es el laboratorio? ¿Por qué no entrega una vacuna que tiene demanda y es requerida para todos los bebés? ¿Un solo laboratorio entrega? ¿Quién le exige a ese laboratorio que cumpla? ¿Especulan con el dólar? Pregunto porque no sé y quiero entender por qué en un país normal no puedo vacunar a mi hijo en tiempo y forma?".