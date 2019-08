Connie Ansaldi volvió a hacer un topless y lo compartió con sus seguidores en Instagram. A diferencia de meses atrás, cuando su sensual foto fue acompañada por un texto en el que hizo referencia a una criatura mitológica protagonista de miles de historias y leyendas, en esta oportunidad la morocha decidió dar un giro."Está de vuelta en las pistas la creadora de los vestidos que aún hoy, 20 años después, sigo usando como si fuera la primera vez. Este pantalón es apenas una muestra mini de todo lo que se viene... después no me digas que no te aviso las novedades", escribió Ansaldi en su publicación para promocionar su look.No obstante, lo más llamativo de la postal no fue la parte de debajo de su vestimenta, sino la carencia de esta en la sección superior de su cuerpo. Connie optó por cubrir sus pechos con su tableta y abrió la funda de la misma para terminar de cumplir el objetivo de evitar que Instagram censure su postal.