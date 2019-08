Charlotte Caniggia habló de la escandalosa separación de sus padres

Charlotte Caniggia fue consultada en la pista del " Súper Bailando" sobre la escandalosa separación entre sus padres, Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia.





"Yo estoy bien. Hablo con los dos y es una situación triste, pero no voy a decir nada sobre el tema y menos acá en la tele. No hablo de mi familia. No me meto, son cosas de grandes", afirmó la joven a las preguntas de Ángel de Brito.



Sobre la posibilidad de reconciliación, su respuesta fue contundente: "Me encantaría que vuelvan a estar juntos, pero hoy no lo veo posible". Y agregó: "La situación es muy triste, todos los hijos quieren que sus padres estén juntos".



Por su parte, Marcelo Tinelli le preguntó por la posibilidad de que su madre visite el programa. "Si le pagamos unos pesos, sí. Si no, no va a venir", respondió con sinceridad. Sobre los dichos de su hermano, Alexander, quien salio a defender a Nannis, disparó: "Mi hermano es un bol. . . ".