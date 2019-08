El culebrón de los Caniggia: Alexander cargó con todo contra su padre

El ex futbolista Claudio Paul Caniggia sostuvo que Mariana Nannis "no está en su sano juicio", después de que su esposa lo tildara de violento y adicto a las drogas, y su hijo Alexander salió a criticarlo con dureza en redes sociales: "Es una lacra humana", aseguró.Así, el culebrón que protagonizan en estos días los Caniggia sumó nuevos capítulos en las últimas horas, incluyendo declaraciones de la supuesta novia del ex delantero de la Selección argentina, la modelo de 26 años Sofía Bonelli, quien también salió al cruce de Nannis.Tras las explosivas revelaciones de la mediática esposa de Cannigia en el programa de Susana Giménez este domingo por la noche en Telefe -lo más visto del día, con un rating de 14.8-, el ex futbolista, acusado por su esposa de ser una persona violenta, adicta a la prostitución y a las drogas, publicó su descargo en redes sociales."No es lo que quería hacer, pero creo que es mi deber. Mariana está fuera de sus cabales y esto no es de hoy ni de ayer, y es por eso que hemos llegado a lo que hemos llegado desde hace ya años", agregó el "Pájaro".En el mismo sentido, indicó: "Éste es un momento doloroso para mí y mis hijos y quiero suponer que para su madre tampoco deber ser grato esta clase de exposición y vergüenza que ella promueve. Me duele el alma que un gran amor termine en este show grotesco del que no pienso formar parte".Para echar más leña al fuego, Alexander Caniggia salió a fustigar con virulencia al ex futbolista: "Mi padre es un HDP, una lacra humana, para mí no existe. Amo a mi madre, quien me enseñó a respetar a las mujeres", escribió en redes sociales.Este lunes también la presunta novia del "Hijo Viento", Sofía Bonelli, salió al cruce de las declaraciones de Nannis, que la calificó de "prostituta y drogadicta"."Me da lástima. Pobre señora", dijo la joven de 26 años, y agregó: "Todo me parece patético. Me da mucha lástima por ella que tiene que hacer este circo, venir a la Argentina por dos mangos a hablar mal. No tengo que desmentir nada, ni siquiera me conoce y me parece bizarro"."El nivel de violencia que maneja... Es una lástima y me da mucha tristeza escuchar a una mujer hablando así de otra, patético", expresó Bonelli, la supuesta "tercera en discordia" entre Caniggia y Nannis, quienes tras casi 30 años de relación están enfrascados en un virulento proceso de divorcio.El fin de semana pasado, Nannis llegó a la Argentina y el domingo por la noche dejó la pantalla de Telefe al rojo vivo con sus revelaciones con el autor del recordado gol del triunfo de Argentina sobre Brasil en el Mundial de Italia 1990."Vine a salvar a mi marido de la prostitución y de la drogadicción. Lo he salvado muchas veces. Siempre trataba de protegerlo, de sacar gente de su entorno, mala gente. Y lo lograba. Pero, llega un momento que no podés", sostuvo.Agregó Nannis: "Ahora está pasando por un momento donde se están aprovechando de él, por el problema que tiene. Entonces, como tiene un problema con la adicción se están aprovechando de él. Se están aprovechando de mi marido"."Yo no estoy divorciada con mi marido. Él sigue siendo mi marido", insistió la mediática, que también tildó a Caniggia de violento y contó que el ex futbolista le hizo "perder un embarazo"."Hoy tendría un hijo de 12 años. Él mató a mi hijo por un paquete de cocaína. Le importó nada que esté embarazada de dos meses y medio. Él mató a mi bebé. Me hizo perder un embarazo. Me empujó contra un auto porque no lo dejé entrar en la casa", expresó.Finalmente, este lunes, el abogado de Caniggia, Fernando Burlando, también cruzó a Nannis: planteó que "no tiene coherencia" y aseguró que "decir que está tirado por el piso, todo el día drogado, es tremendo"."Lo que dijo sobre las drogas es totalmente falso", manifestó Burlando, tras los comentarios de Nannis en un programa que llegó a los 14.8 puntos de rating, para convertirse en lo más visto de la televisión argentina este domingo.Para el programa de Susana Giménez, se trató de la marca más alta después de su debut.