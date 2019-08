En el marco de la separación de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, Susana Giménez entrevistó a la mediática pareja del ex futbolista."¿Están divorciados con Claudio?", comenzó la entrevista de la diva de los teléfonos a Nannis. "Yo no estoy divorciada con mi marido. Él sigue siendo mi marido. Le guste a quien le guste, le pese a quien le pese. Todavía no me divorcié", respondió la rubia."Yo vine a salvar a mi marido de la prostitución y de la drogadicción. Lo he salvado muchas veces. Siempre trataba de protegerlo, de sacar gente de su entorno, mala gente. Y lo lograba. Pero, llega un momento que no podes", contó.Y agregó: "Ahora esta pasando por un momento donde se están aprovechando de él, por el problema que tiene. Entonces, como tiene un problema con la adicción se están aprovechando de él. Se están aprovechando de mi marido".

Consultada por las denuncias de violencia de género, la madre de Charlotte y Alexander Caniggia aseguró: "Si, varias veces fue violento conmigo. No una vez, varias veces. Estábamos en el (hotel) Faena y él siempre salía, hace como tres años, porque tenía un socio como representante. Y ahí empezó toda la hecatombe".

Polémica, disparó contra "El Pájaro" Caniggia y su supuesta novia, Sofía Bonelli: "A él le molesta la mujer que no toma drogas, no toma alcohol, no sale de noche y respeta. Pero como está enfermo, ¿qué le gusta? Una pu. . . drogadicta. La que sale ahora (con él) es una p. . . drogadicta".Sorprendida por las pruebas que mostró Mariana en el programa, Susana le preguntó si había realizado la denuncia. Su respuesta fue aún más alarmante: "¿qué querés que me manden a matar?".Por último, le respondió al pedido del ex deportista para que le hagan una pericia psiquiátrica a ella y lo desafió a que le hagan exámenes a él para comprobar su adicción a las drogas: "Yo de salud mental estoy muy bien. El que esta muy mal de salud mental es él, porque necesita que lo internen por drogadicto. Sino que vayan a hacerle una rinoscopia, que le hagan un análisis de sangre y de pelo, y que se fijen en qué condiciones está".