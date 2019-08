Al tiempo que distintas versiones la vinculaban nuevamente con Benjamín Vicuña o con el ex de Flor Vigna, Carolina "Pampita" Ardohain iniciaba su relación amorosa con un economista de 42 años.Pero, quién es el nuevo novio de Pampita. Se trata de Roberto García Moritán. Hijo de un diplomático de carrera (Roberto García Moritán), Rober -como lo llaman sus amigos- nació en los Estados Unidos y cuando tenía seis años se mudó con su familia a Suiza. A los 12 años volvió a Buenos Aires e hizo la secundaria en un colegio bilingüe. Al recibirse estudió Economía en la Universidad de El Salvador (USAL), aunque actualmente se dedica a la gastronomía: junto a su hermano menor gestiona dos de los restaurantes más destacados de la ciudad, La mar y Tanta.Como sucedió con Mariano Balcarce, su anterior pareja, el actual novio de Pampita, no es un famoso que cuente con miles de seguidores en las redes sociales, aunque eso no quiere decir García Moritán no esté relacionado con el mundo de las celebridades: estuvo casado con Milagros Brito, la celestina de Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey, con quien tuvo dos hijos.Y, ¿cómo se conocieron? Gracias a la audacia de Roberto. "Ahora que está soltera, ¿me la presentás?", le comentó a una amiga que tiene en común con la modelo. Y es que el joven parecía estar a la espera de la modelo: apenas supo que su vínculo con Balcarce se había quebrado, intentó acercarse.El pasado julio, mientras que estaba de vacaciones en Ibiza con sus hijos, Carolina empezó a seguir a García Moritán en las redes sociales, luego de que intercediera la amiga de ambos. Y entre likes y respuestas a las historias publicadas en Instagram, comenzaron a chatear. En el regreso de Pampita al país, tuvieron su primera cita.A esta altura -transcurrido casi un mes de aquel encuentro inaugural- las salidas ya fueron varias, al punto que la relación amorosa ya sería oficial: Pampita conoció a toda la familia García Moritán, incluyendo a los padres del economista.Con Rober, quien se define en las redes como "emprendedor, padre de dos y orgullosamente argentino", Caro vino a romper una circunstancia que bien podría ser casual: él es mayor -aunque sea solo un año, 42 a 41-, lo que no sucedía con Benjamín Vicuña, Pico Mónaco y el mencionado Balcarce. Además, tienen en común que ambos son divorciados y con hijos de relaciones anteriores, y de edades similares.Así es como en los brazos de García Moritán, Pampita parece apostar nuevamente al amor. Buscando que las noches de paz también se conviertan en sus días, publicó