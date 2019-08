Tremenda confesión de Laura Fidalgo: "Me gusta tener sexo todos los días"

Lejos de sus exigentes críticas a la hora de evaluar las técnicas de los participantes que se presentan en el Súper Bailando, Laura Fidalgo (44) mostró su costado más personal y habló sin tapujos sobre qué piensa del sexo.



"Yo no soy del 'touch and go', soy como medio estructurada. A mí me gusta conocer a la persona y hablar para estar relajada? y después sí, olvidate, agarrate porque te vas gateando. No me va lo tibio. Es a todo o nada, o blanco o negro, porque entran a mi templo, hay un desnudo total y un cambio de energía importante", declaró la jurado del BAR de ShowMatch en Modo Sábado, el ciclo radial que se transmite por Radio Nacional AM 870.



Luego, Fidalgo aseguró que los años no son un factor primordial a la hora de pasarla bien, pero sí el estado físico: "La edad no importa mucho, pero sí estar entrenado. Y los abdominales tienen que ser fuertes porque se contraen a cada rato y te la tenés que bancar".



"Para mí, la clave es el romanticismo. La previa es más que el momento de hacerlo, porque eso te va llevando a que después explote. Es muy mental y la cabeza te tiene que volar. Si vas a cenar está la caricia, el roce, el hablar cerca y todo un juego previo que a mí me re excita y después terminás súper", agregó.



Y se sinceró: "Un poquito a veces se miente en la cama. Hace poco estaba con alguien y me dijo 'cómo te conectas y desconectas', y claro por momentos con tanto trabajo durante el día es verdad, a veces la cabeza se te va, pero capaz me pasó sólo con ese chico. El hombre, lamentablemente, como está tan expuesto no puede mentir. La mujer puede fingir en la cama".



Por último, Laura habló de su situación sentimental actual y de su rutina sexual: "No estoy en pareja pero estoy conociendo a alguien desde hace algunos meses. A mí me encanta tener sexo todos los días porque se me va el stress y químicamente te cambia porque las endorfinas se renuevan. Me encanta estar enamorada porque es un estado mágico. Hacer el amor te sana, porque si o si te tenés que sacar esa mochila del peso de todo el día. Hacerlo es hermoso. Y me encanta estar seduciendo". (Ciudad)