Video: Ricardo Leguízamo y su desopilante canción para "terminar con la grieta"

El humorista Ricardo Leguízamo presentará su espectáculo, "Más allá de la grieta" en la ciudad de Santa Fe. Será el 7 de Septiembre, en la sala La Moreno, en calle Marcial Candioti 3341.Mientras tanto, tras las elecciones PASO que provocaron dos agitadas semanas en el país, Leguízamo afirma que está cansado de hablar de la grieta y compuso una desopilante canción, con rapeada incluida, para "haya amor en Argentina" y no le suba el colesterol."En estos días, intentar una sonrisa parece un acto revolucionario. Si algo tengo en claro, es que en tiempos de crisis, más que nunca debemos juntarnos con nuestros afectos.Los que conformamos la obra "MÁS ALLÁ DE LA GRIETA" y algunos otros amigos, nos encontramos una tarde de sol para jugar como niños e intentar una alegría. De ese encuentro, salió este video clip que nos alegra el alma y sirve como anticipo de prensa", señaló Leguízamo."Mi cardiólogo me dijo que deje el asado, el asado? ya ni me acuerdo lo que era el asado. Mi clínico me dijo que deje el fernet, la cerveza, el vino. Ya lo dejé, si con lo que cuestan?", afirma Ricardo en su video y agrega: "A mi el colesterol me sube por el estrés de vivir en la Argentina. Por un día me gustaría no escuchar de las Leliq, de la inflación, del dólar, del riesgo país, que nos vamos al carajo"En otro tramo del video, Ricardo Leguízamo expresa que quiere "una canción que se comprometa, que termine con la grieta y haya amor en Argentina. Que se abracen Mauricio con Cristina.Quiero un tema que sea dulce, pero light. Que se abracen Maxi López con Icardi", se esperanza el humorista.Asimismo, se muestra como un rapero y con versos acelerados asegura: "Quiero que el odio por las redes se termine, si gastan energías que ilumine. Quiero una canción sin divisiones, que toque corazones, que termine le grieta. Que se junten sonetos y cuartetas; Silvestre con Bonelli, Brandoni y Brancatelli", afirma."Que terminen de pelear los compañeros, Nicole con el Cubero, ateos y practicantes. Quiero un futbol con hinchadas visitantes y que los que ganen abracen al que pierde. Que dialoguen los celestes y verdes. Por un día que dejen de pelear Roberto Navarro y el Baby Etchecopar", resalta en el video.