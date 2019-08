Periodista deportiva apuntó contra Alina Moine por su relación con Gallardo

Hace un mes, el entrenador de River, Marcelo Gallardo, se convirtió el padre por cuarta vez junto a su mujer Geraldine La Rosa, quienes ya son padres de tres varones más. Ambos expresaron su felicidad en las redes sociales y se mostraron juntos.Luego de 30 años de pareja, al parecer, el matrimonio estaría atravesando una crisis y la tercera en discordia sería nada más y nada menos que la periodista deportiva, Alina Moine.La periodista, Greta Rodríguez eligió la red social Twitter para manifestar su opinión al respecto. Disparó contra Moine como si ella fuese la responsable de "destruir a la familia". "Tremendo! Que horror las mujeres que no respetan familias! Si él fue padre hace un mes", escribió.A las pocas horas, Greta publicó otro tweet donde explicó mejor sus dichos: "A ver, decir lo que uno cree no es atacar a nadie, yo pienso que no está bueno cuando hay miles d tipos solteros, no actúa bien ni la mujer soltera ni el hombre casado en esa condición! Es mi opinión y punto"