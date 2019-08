Espectáculos

Desacuerdo económico

Jueves 22 de Agosto de 2019

El reclamo de Yanina Screpante por el "bulo" de Lavezzi

Un penthouse situado en Buenos Aires es lo que le reclama a su ex novio. "Capaz que era un bulo y yo no sabia pero no. . . Con todos los templos que tiene no va a ir ahí", expresó la modelo.