Valeria Lynch se separó tras 13 años de relación

Luego de 13 años de relación, Valeria Lynch y Cau Bornes decidieron separarse. La pareja estuvo casada y juntos criaron a Tais, de 18 años, la hija que él tuvo con la fallecida cantante Tamara Castro.



"Se separó de Cau. Ayer hablé con Valeria, leí algunos rumores y me confirmó que está separada ya hace un tiempo. Los rumores vienen hace mucho y los negaban", contó Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana.



El conductor recordó un encuentro meses atrás en el que hablaron del tema. "Se lo pregunté cuando empezamos este año con ShowMatch, estaba en el jurado de Genios de la Argentina y nos encontramos en la foto. Me dijo que no, ahí seguramente me lo negó porque estaban tratando de remontar la relación, pero ahora es un hecho", contó.



Si bien Valeria confirmó la separación, no explicó los motivos que los llevaron a tomar esa decisión tan drástica. "Siguen viviendo todos juntos en la casa de San Isidro de toda la vida; siguen conviviendo pero el matrimonio terminó", detalló Ángel sobre la situación actual de la pareja.



Antes de empezar a salir con Bornes, María Cristina Lancelotti, tal es su verdadero nombre, estuvo casada con Héctor Cavallero, su representante artístico, desde 1976 hasta 1995. Luego pasó varios años soltera hasta que en 2006 conoció a Cau.

Fuente: Paparazzi.