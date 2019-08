Reconocido productor musical Darío Calequi continúa su carrera para el exterior

El destacado músico argentino, Darío Calequi, de 39 años, trabaja tanto en publicidad como música para contenidos del exterior. En diálogo con, contó acerca de sus inicios en la música, su trayectoria y sus proyectos a futuro.Arranque desde chiquito con la guitarra sacando canciones de oído, después estudiando piano clásico con la profesora de barrio, eso más comprando revistas de guitarras para poder tocar los solos de Metallica y Megadeath. Después quise aprender un poco de jazz y estudie unos años con el Mono Fontana que además de mostrarme algunas cosas de jazz, me abrió la cabeza de una manera increíble. En esta profesión no se para nunca de estudiar y aprender, eso es lo lindo.En el último tiempo tuve la suerte de trabajar en grandes e interesantes proyectos internacionales. Tanto como compositor de música, como ingeniero de sonido.Acabo de terminar un proyecto para una campaña internacional de Burger King, llamado "traffic jam whooper", que lleva ganado varios premios internacionales como Cannes Lion Festival 2019, El Sol de Iberoamerica y otros premios. Además termine de mezclar la música de una serie-ficción con producción de Netflix Original junto con NBC, haciendo todo el audio mix final de 150 capítulos.Otros proyectos recientes fueron para la marca Magnum junto a MullenLowe Madrid, Nivea Worldwide junto a la agencia de publicidad FCB. Este año también trabajé haciendo la campaña publicitaria 2019 para la empresa "Waze".¡Buenisma! Recorrí el país entero dos veces tocando en los mejores teatros de la Argentina. Se aprende un montón y es diferente a estar trabajando en un estudio de grabación, son dos mundos bien distintos que me sirven para abarcar más en lo profesional y como artista.Con la artista Marcela Morelo estuve 5 años como parte de su banda fija, trabajando junto a ella y su productor musical Rodolfo Lugo. Lo que aprendí con Marcela y Rodo fue un antes y un después. Estuve girando y trabajando con Alejandro Lerner, con el "El Bahiano" (ex Pericos) y algunos artistas más.Ahora estoy más abocado al trabajo de estudio, como productor musical. Tengo una fascinación con los estudios, es donde más me gusta estar y hacer música desde ahí, no descarto tocar en vivo pero el estudio para mi es sagrado, es como estar en una nave espacial, pueden pasar cinco horas y se sienten como cinco minutos.Seguir trabando, tengo muchos proyectos que quiero desarrollar tanto en publicidad como produciendo discos, grabando proyectos propios y por qué no también tocar en vivo cada tanto. Estoy a punto de empezar unos proyectos junto con un productor de New York para hacer la música original de una campaña "Hasbro" y hay otros proyectos que están por venir.Con cualquier persona o proyecto, puede ser publicidad, un disco, una canción, que quieran correr algún tipo de ríesgo y que quieran tratar de dar lo mejor y pulir cada detalle, eso y Paul Mccartney.