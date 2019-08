Farro respondió críticas por canjes para su boda e hizo una íntima revelación

Casarse no es barato. La lista de cosas en las que hay que invertir es casi interminable: salón, luces, música, banda en vivo, cátering, y cientos de etcéteras que dependen, en última instancia, del tipo de fiesta que se quiera hacer.Mónica Farro y su nuevo marido, Leandro Herrera, decidieron hacer una celebración gasolera y reducir los costos aprovechando la fama de la vedette. Así, con una serie de posteos se armaron una boda con canjes, pero nada pasa desapercibido en las redes sociales y los seguidores de Farro empezaron a burlarse por la cantidad de empresas que habían participado de la organización.Empezando por un posteo que agradece a una firma que organiza eventos, la modelo continuó con canjes de pizzas, flores, peluquería, maquillaje, vestido, souvenirs, bandas en vivo, pistas led y ¡hasta cascada de chocolate y la torta de casamiento pasaron por su Instagram!Así, ante la gran cantidad de mansajes, la vedette se vio obligada a responder contra todas las personas que la atacaban: "Este post es para mis seguidores, críticos y gente copada. Sé que estos días llene mi Insta de cosas de mi boda y estoy muy feliz x ello. Algunos se burlan o toman el pelo x los canjes y les quiero contar que me encantan sus críticas y sepan que sin el apoyo de tantas marcas que fueron como 40, nunca hubiera podido hacer un casamiento tan importante con tanta variedad de comida y bebida en seis horas que duró la fiesta. Cada una de las marcas lo hizo con tanto amor que los felicito. Sin uds no hubiera podido y más en los tiempos que corren, algo así hubiera salido casi 1 millón de pesos y yo no soy rica y me casé con un laburante", escribió.Además, remató el mansaje señalando: "En fin, el que quiera criticar que lo haga, muchos desearían estar en mi lugar y no pagar nada así que cierren el orto y vean la parte buena que no abunda que es el amor sano , besitos para todos y sean felices que yo lo soy y mucho"."Me hizo muy feliz y eso es lo único que importa. Yo creo que la frustración de la gente es tremenda. Mucha gente me dice 'mirá ese gato que se casó'. Sí, me casé y con un pend. . . divino que me hace el amor todos los días", soltó por otra parte Farro en el programa Instrusos