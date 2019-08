Conductora televisiva detalló cómo fue acosada en un casting

"A mí me acosó un productor conocidísimo. Me encerró en una oficina de El Trece y me la hizo pasar horrible", contó Denise Dumas en Hay Que Ver, el programa que conduce. El episodio ocurrió cuando la conductora tenía alrededor de 21 años, y prefirió no dar el nombre del acosador.



"Recuerdo que salí corriendo y llorando. Fui a mi casa, les conté a mi papá y mamá. Y mi papá lo fue a buscar. Nunca lo encontró. Nunca se me ocurrió denunciarlo, no era una opción. ¿Qué iba a hacer? ¿Iba a ir a una comisaría a decir 'me dijo que lindo cu. . . tenés, mostrámelo'", expresó Denise, haciendo referencia a que en ese momento ni se pensaba en denunciar.



Consultada por sus compañeras del programa, Dumas revivió aquella experiencia. "Esperé como dos horas. Me dijeron que me iban a hacer la prueba sin cámaras, en su oficina. Pasé a la oficina, se presentó. Era raro. Y me dijo 'no hace falta que te vea como actuás. Me encanta tu culito. Con eso me alcanza y sobra. Mostrame tu culito'. Yo recuerdo que estaba parada y dije 'no queda nadie, estoy sola con este hombre mucho más grande'. Le dije 'No quiero', abrí la puerta y me largué a correr"



"Él fue un asqueroso, para mi era un viejo verde asqueroso. Pero no me limitó para mi carrera", aseguró, y admitió que si dijera el nombre del hombre que la acosó, nadie se sorprendería.

