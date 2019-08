¿Quién sacó la foto en topless a Nicole Neumann?: La rubia reveló detalles

El pasado sábado, Nicole Neumann aprovechó la calidez de su hogar para sacarse una foto hot en topless, que publicó en Instagram. La modelo compartió una imagen luciendo apenas una bombacha, en la intimidad de su dormitorio, y le agregó un extenso y enigmático descargo, en el que se pregunta "¿qué es lo que juzgás de mí?".Más allá del contenido del mensaje, muchos preguntaron en los comentarios por la identidad del fotógrafo que retrató a la rubia en su cama. Y el lunes la panelista de Nosotros a la Mañana reveló el misterio ante la consulta obligada de sus compañeros de ciclo. "Mis hijas no fueron, estaban con el papá. Le puse el timer al teléfono", afirmó Nicole, aunque no convenció del todo a sus colegas.El posteo de Neumann contra los haters tuvo mucha repercusión en los medios. Tanta, que Ángel de Brito no lo dejó pasar y lanzó un comentario cargado de ironía, en medio de su enfrentamiento con la modelo. "Hacerse la relajada y dar explicaciones a los que supuestamente no te importan, ja, ja, ja", chicaneó el conductor de Los Ángeles de la Mañana.