Kloosterboer contra Gaudio: "Se hizo el machito machirulo"

Mientras prepara su participación para Separadas, la nueva tira que produce Pol-ka, Marcela Kloosterboer recordó una pelea que tuvo con su ex Gastón Gaudio y lo tildó de "machito machirulo"



"Gastón jugaba contra Federer, era un poco difícil que gane. Él contó en un programa de radio y estaba haciéndose el machito machirulo, lo escuché y me cayó re mal, así que lo llamé y discutimos", señaló Kloosterboer en diálogo con Agarrate Catalina por La Once Diez/Radio de la Ciudad



En referencia a esa anécdota que se originó cuando era novia del tenista, la actriz admitió que "cuando escuché, me cayó mal. Igual era con Federer el partido, que no se haga la víctima".



Respecto al proyecto de Pola-Ka, contó que "Personifico a una abogada bastante inescrupulosa, del fuero familia, que defiende muchas mujeres separadas. Es un poco el terror de los maridos, aunque no les saca más de lo que corresponde. Es muy directa y frontal, pero sus amigas la quieren porque es la que te dice sin filtro lo que, por ahí, no querés escuchar".



Por caso, opinó sobre la exposición del cuerpo de la mujer en redes: "Cada una se empodera como le sirve y como quiere. Nadie es quién para decirte a vos cómo te tenés que sentir segura con vos misma, si lo hacés mostrando tu cuerpo, bienvenida sea. Jimena (Barón) trabaja un montón para tener ese cuerpo y está feliz, le gusta mostrarlo y le sirve. Entre las mujeres deberíamos ser más solidarias, se dice mucho de la sororidad pero no se practica".



A su vez, recordó las veces que tuvo que plantarse para no hacer escenas que no deseaba: "Me pasó de vivir situaciones súper incómodas, de tener que decir que no y justificar ese no, pelear por ese no. Nunca terminé haciendo algo que no quería. Con Adrián Suar trabajé mucho y siempre me entendió mucho, con otra gente fue más difícil".



En otro pasaje, contó: "No soy vegana porque como queso, soy vegetariana. No como huevo ni tomo leche. Mi marido come carne y mi hija también. Lo mío fue una elección personal a los 8 años, fue totalmente ideológico porque me encantaba la carne".

Fuente: El Trece