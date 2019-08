El exabrupto de "La Bomba Tucumana" sobre Morena frente a Jorge Rial

Video: Sos la mamá de Morena Rial", la reacción de Jorge Rial tras los dichos de Gladys la bomba Tucumana

Su verborragia y fuerte carácter había llevado a Gladys La Bomba Tucumana a ser una de las grandes protagonistas de Bailando 2017, con varias polémicas incluidas. Y su paso por el certamen, que incluyó un fuerte enfrentamiento con Mica Viciconte, desembocó en el cyberbullying del que fue víctima en las redes.Con la angustia de haber vivido cada insulto y comentario despectivo a través del mundo 2.0, la cantante abrió su corazón una vez más el pasado lunes en Intrusos, donde dio detalles de lo que fue atravesar esa época. Pero su relato derivó en la viralización de un fragmento de su respuesta, en el que hizo un desafortunado comentario por la manera en que lo expresó.Al ser consultada por cómo vivió aquella época de híper exposición, Glayds dijo: "No sabés cuánto me atacaban en las redes. Si hay alguien que sufrió bullying cuando estuve en el Bailando, fui yo. No creo que haya ser humano que lo haya sufrido como yo, que tuve que llamar a médicos y ambulancias porque tenía una depresión tremenda que hasta me quería tirar de una ventana". Y agregó: "La gente que se sienta detrás de un teclado o se sienta con un teléfono a opinar y escribir cosas horrenda de un ser humano, no sabe el daño que causan. No sólo a mí, sino que ya me di cuenta que es con todo el mundo".Además, Gladys reconoció que esa situación la llevó a pensar en lo peor: "No saben cómo sufrí en esa época, porque encima leía todo porque no era de ese palo. Yo me moría, te juro que me quería tirar de la ventana del hotel donde viví 7 meses de mi vida. Pensaba que la gente puede lograr que yo me tire y me mate porque me decían cosas horribles".Fue en ese contexto que La Bomba Tucumana enumeró los mensajes despectivos que recibía, haciendo una desafortunada mención a la hija del conductor, cuyo fragmento se viralizó este jueves en las redes con un video que muestra un primer plano de Jorge Rial tras el polémico comentario, cuadro que fue editado y no existió en el vivo del programa: "Me decían 'empanada de esto', 'negra villera', 'sucia', 'patasucia', 'tenés un único tema', 'ladrona', 'tora', 'gorda', 'cerda', 'sos la mamá de Morena Rial'. En toda mi carrera que fue sumamente exitosa viví esto".Tras esa frase, el conductor siguió escuchando el relato de la entrevistada sin hacer comentario alguno, optando por hacer foco en el mal momento que vivió Gladys durante esa etapa de su vida."Esto lo superé gracias a mi familia, mi hijo, Sebastián (su novio). Tuve que hacer terapia y mi doctora me prohibió agarrar el celular", cerró La Bomba Tucumana.