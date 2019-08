Nico Occhiato invitó a cenar a Pampita y su abuela le dio una insólita idea

Lo que comenzó con un rumor o un jueguito para las cámaras, puede convertirse en algo más serio. La buena onda entre Pampita (41) y Nico Occhiato (26) ya dejó de ser "una jodita de Tinelli" y existe la posibilidad de que la conductora y su colega (15 años más joven que ella) pasen a una siguiente etapa en su divertida relación, por ahora de amistad.No hay que subestimar a este tipo de vínculos, está claro. Se sabe que el Bailando fue origen de muchas parejas, siendo la más representativa la que involucra a Paula Chaves y Pedro Alfonso, la modelo y quien era un humilde productor de ShowMatch, hoy felizmente unidos y padres de dos hijos.Pampita ya aclaró que lo veía "demasiado chico" a Nico, y que no era fácil amoldarse a su rutina detrás de cámaras, con una vida familiar agitada que incluye a sus tres hijos. Pero Occhiato se mantuvo firme en su intención de "tener algo" con "Caro" (tal como la llama él, haciendo más terrenal a la modelo).El sábado 17, Nico estuvo como invitado en Polino Auténtico, el ciclo radial que Marcelo Polino conduce junto a Yanina Latorre y Amalia Granata en Mitre AM 790. Consultado por las últimas novedades respecto al intercambio con Pampita, Nico reveló un par de datos hasta ahora desconocidos."Ella te clavo el visto, dijo que te quería contestar directamente en su programa", le dijo Yanina, en relación a que Occhiato esta semana fue a Pampita Online, el show televisivo de la conductora en Net TV."Sí, la pasé muy bien, estuvo divertido...", respondió Nico, quien amagó con contar una interna de su paso por Pampita Online pero enseguida se arrepintió. "¡Ahora, contá!", le insistió Polino."Le dije que me acepte una cena", reveló Occhiato, sin dar detalles sobre la respuesta de Carolina. "Tendría que ser en mi casa o en la de ella, porque es una figura pública...", agregó. "No, la tenés que llevar a un buen lugar, ¿cómo la vas a llevar a tu casa?", se indignó Yanina."Es una chica que vive en Barrio Parque, no la podés llevar a cualquier lado. Y tiene que ser caro, mirá que viene de estar con Pico Mónaco y Mariano Balcarce, jaja. Empezá a ahorrar, podés pagar en 12 cuotas", le aconsejó la panelista, con picardía. "Ella será de Barrio Parque, pero yo soy de Villa Luzuriaga", se defendió Nico.Acto seguido, el ex de Flor Vigna reconoció que en su familia ya le preguntan por Pampita. Y contó el divertido mensaje que recibió por parte de su abuela. "Me dijo que el domingo hace fideos, y que la invite a Pampita", se rió Nico.Lo dicho, a no subestimar: lo que empieza a modo de chiste, muchas veces se vuelve algo serio. ¿Qué responderá Pampita? Fuente: (Clarín).-