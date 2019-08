Viviana Aguirre ratificó su denuncia por abuso contra Fabián Gianola

Considerado durante muchos años como uno de los actores de comedia preferidos del público argentino, con contratos publicitarios y diversos trabajos, el recuerdo reciente de Fabián Gianola (56) está vinculado a situaciones más cuestionadas.A principios de mayo, Gianola fue denunciado penalmente por la actriz Fernanda Meneses, quien fuera su compañera en el ciclo El kioskito de Fabián. Según su testimonio, Fabián abusó de ella en tres oportunidades.Por otro lado, la locutora Viviana Aguirre también decidió denunciar al actor, con quien trabajaba para un programa de Radio Colonia.Según su relato, el pasado 22 de mayo, en momentos en que estaban al aire junto a otras cuatro personas en el estudio, Gianola se habría abalanzado sobre ella metiéndole la mano dentro de su pantalón y tocándola."En pleno aire me mete la mano en la cola y me agarra un cachete. Yo me sobresalto, hay testigos", relató Aguirre en el programa de Moria Casán.En los últimos días, Viviana ratificó su denuncia por abuso sexual gravemente ultrajante, y el caso espera llegar a juicio.Mientras tanto, Gianola se resguarda en el trabajo de su abogado, Juan Pablo Fioribello, reconocido por tener como clientes a Andrea del Boca, Morena Rial y otras figuras."Estamos confiados en conseguir el sobreseimiento en las dos causas", repite Fioribello. En relación a la ratificación de la denuncia de Aguirre, el letrado confía en las pruebas que tiene para mostrar ante la justicia y promete ir hasta las últimas consecuencias contra la locutora."Los tres testigos que ella ofreció para confirmar sus dichos ya la desmintieron públicamente y van a declarar que es totalmente falso lo que dice, que nunca vieron nada raro", explicó. Y agregó: "Otra cosa es que ella dijo haber quedado traumada por el supuesto episodio, que fue el 22 de mayo. Pero el 6 de junio hay un posteo en Facebook, certificado por escribanos, donde se la ve tomando algo con Fabián y otra persona a la salida de la radio"."La violencia de género y los casos de abuso son denigrantes, por eso dan mucha bronca las falsas denuncias. El único destino posible para esta mujer es la cárcel, Fabián está muy tranquilo, pero enojado. Vamos a ir a fondo, se va a pedir indemnización por daños y perjuicios", cerró Fioribello.Se espera que la Justicia se expida al respecto en las próximas semanas.