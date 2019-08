Mónica Farro dio el "Sí, quiero" a su personal trainer

Una lluvia torrencial de arroz cubrió este viernes por la tarde a Mónica Farro (42) y a Leandro Herrera (31) a la salida del registro civil de la avenida Cabildo, instantes después de haberse convertido en marido y mujer ante la ley argentina. Hasta allí fueron las cámaras de Ciudad Magazine y capturaron la felicidad del matrimonio.Mónica habló contras la ceremenia y aseguró: "Casarme con este hombre maravilloso para mí es un placer".Luego, Farro contó: "Cumplí el objetivo de estar feliz, bien, con una pareja sana". Mientras tanto, el expersonal trainer de la uruguaya la miraba enamorado, al tiempo que le susurraba al oído que la amaba. "Tiene paciencia, me aguanta, porque soy bastante complicada. De a poco va sacando cada capa de los escudos que tuve sobre el amor, por lo dolores que tuve en el amor. Me hace ser mejor persona. Él es muy dulce, tiene una ternura tan especial que todo es lindo al lado de él, y eso es lo maravilloso. Más allá de que hay peleas y discusiones como en toda pareja. Pero desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, es todo armonía".Leandro, por su parte sonrió y afirmó: "Mónica me hizo remarla mucho".