"¿Qué es lo que juzgás?": El topless de Nicole Neumann con un profundo descargo

Sin tapujos para hacerle frente a las críticas y filosas declaraciones que la tienen a ella como protagonista, Nicole Neumann no duda en responder a su estilo. Y esta no fue la excepción. En esta oportunidad, la modelo recurrió a Instagram y compartió unas profundas palabras, con foto sugerente incluida."Crees saber todo mí, solo porque sabes de qué trabajo, ves fotos, y escuchás a gente que tampoco sabe de mí, hablar y opinar de mi vida, mis elecciones, mi camino, mis aciertos y desaciertos.. Creeme que no sabés ni un 50 por ciento. Por lo tanto, ¿qué es lo que juzgás? #Pensalo", comenzó diciendo la panelista de Nosotros a la mañana, junto a unas postales en que se la ve de espalda sobre la cama, y en topless."¡¡¡¡O mejor, disfrutá mis fotos, mis puntos de vista, mi filosofía de vida, lo que quieras, y lo que comparto con amor!!!!", agregó, invitando a los usuarios a que reciban de buena manera todas sus publicaciones.Por último, Nicole cerró: "Y cuando NO quieras, en vez de gastar tu energía y tiempo en criticar o tirar mala vibra, ¿por qué no lo usás en construir tu propia vida? #Copate. Vas a ser más feliz, posta.. ¡Buen fin de semana! (Amando dormir con lluvia, ¿y vos?)".