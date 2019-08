Nicole Neumann y su foto súper hot: "Me pongo antiparras y me saco la bombacha"

Recién llegada de sus vacaciones en la nieve donde aprovechó para tomarse fotos en las que luce súper sexy que luego compartió en Instagram, Nicole Neumann fue el foco de atención durante un rato en Nosotros a la mañana.Luego de mostrar una foto en la que aparece sin bombacha y con los anteojos de ski puestos, la modelo explicó: "Me gusta hacer fotos originales. La típica foto en la nieve es un embole, entonces dije ´me clavo las antiparras y me saco la bombacha. ¿Está mal?".Entonces apareció en pantalla una foto en la que Neumann aparece acostada sobre una alfombra blanca en topless, tanga y medias de lana. "Esa foto, ¿quién te la sacó?", preguntó con picardía el conductor."Mano en el corazón porque no me cree el Ruso y lo juro por mi vida, fue mi hija Indiana. Lo juro, me la sacó mi hija", dijo. Y una de sus compañeras comentó: "No le da la altura a tu hija para sacarte esa foto".Para que crean en su palabra y no sospechen de la existencia de un misterioso fotógrafo, Nicole se recostó en el piso del estudio y recreó la pose para pedirle a un camarógrafo bajito que se suba a un banquito y pruebe de sacarle la foto. El resultado: una escena desopilante.