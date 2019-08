Si es muy joven... no va: El requisito de Pampita para salir con un hombre

Pampita rechazó de lleno la posiblidad de comenzar algún tipo de romance con Nicolás Occhiato, quien la calificó como la mujer más linda del país.Consultada sobre la opción de darle algún tipo de chance al noviazgo, la modelo fue sincera. "Es muy joven, no se me cruza por la cabeza. Si empieza con 2 la edad, es imposible. No hay ninguna posibilidad. ¡Puede ser mi hijo!", contestó con risas.Y agregó: "Ni se me ocurre, no lo miro con esos ojos, lo veo como un participante y le deseo lo mejor para su carrera. No es para mí, soy una señora grande, ja ja ja".Por último, le agradeció a Ángel que haya querido ser el celestino de la pareja. "Le agradezco que me busque candidatos, pero no es necesario, no estoy buscando nada, estoy muy tranquila", acotó, y dijo que no sabe de dónde saca esas cosas su compañero.