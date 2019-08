Echarri sobre sus vacaciones en Europa: "Fue un gustazo que nos dimos"

A fines de julio, Pablo Echarri y Nancy Dupláa disfrutaron de unos días de relax en Palma de Mallorca. Estuvieron muy mimosos en la playa, un turista los retrató y les hizo llegar las imágenes a un periodista, que no tardó en compartirla en las redes sociales. Muchos usuarios los criticaron por no vacacionar en el país y ahora el actor le hizo frente a los malos comentarios.



"Fue un gustazo que nos dimos. Es un derecho que tenemos y lo ejercemos con libertad. Asumo que hay un sector de la sociedad que maneja altos niveles de intolerancia y que las redes sociales le da visibilidad", explicó en una nota en AM1300.



El galán también aseguró que "una familia de origen humilde que se expresa a favor de la clase trabajadora no pueda irse a un lugar maravilloso de vacaciones, es un comentario clasista que deja mal a quien lo hace".



Tiempo atrás, la popular pareja fue increpada por un grupo de argentinos en Miami. El encuentro casi termina a las piñas. "Siempre hay un gil que te dice algo, o alguien que te mira, o alguien que te saca una foto. Estaba comprando juguetes para mis hijos y cayeron tres tipos y nos empezaron a decir 'váyanse a Cuba', y ahí no nos fuimos muy tranquilos", recordó Duplaá.