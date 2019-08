Rumorean que Zaira Nara está embarazada

El primer indicio lo dio Wanda Nara cuando el 1 de agosto publicó en Twitter una enigmática frase "soy muy feliz". De inmediato, todos supusieron que era ella la que estaba embarazada, sin embargo, este martes en Intrusos revelaron que no sería ella sino su hermana la que estaría en la dulce espera.



"Zaira sería la que está esperando a su segundo hijo. Con Marcela Tauro teníamos el mismo dato. A mí me llega el rumor por parte de Nara y a Tauro le llegó por otro lado", contó Débora D´Amato.



Por su parte, Damián Rojo comentó: "Cuando Wanda puso 'soy muy feliz', empecé a investigar. La semana pasada me dijeron que era Zaira la que estaba embarazada, le pregunté por Twitter y no me respondió. Eso yo lo tomo como un sí".



La conductora de "Morfi, todos a la mesa" aún no confirmó la noticia y es probable que esté esperando que se cumplan los primeros tres meses de gestación para sentirse más segura.

Malaika, su primera hija, cumplió 3 años en abril, con lo cual, resulta razonable que junto a Jacob von Plessen estén pensando en darle un hermanito.



Horas atrás, Zaira le dio a Ana Rosenfeld, abogada de su hermana, derecho a réplica en su programa luego de que Maxi López dijera en "PH, podemos hablar" que Wanda no lo dejaba ver a sus hijos. Como buena hermana, la conductora salió en defensa de ella y cuestionó la mediatización del problema.

Fuente: Paparazzi