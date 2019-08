"Expectativa y realidad", escribió Ivana Nadal junto a dos postales en las que aparece en la cama junto a una rubia, en una sesión de fotos para una marca de ropa interior. La imagen recibió miles de "me gusta" y despertó los ratones entre sus seguidores.Sin embargo, un día más tarde, la morocha redobló la apuesta. Publicó una foto de ella acostada en la cama donde se la ve únicamente con una tanga que por lo que se puede observar es muy diminuta. Y, bajo el lema "be the exception" (ser la excepción) y recibió gran cantidad de halagos.Enamorada desde hace un par de meses de un compañero de la escuela primaria, Ivana Nadal no deja de viajar por el mundo por razones que mezclan el trabajo y el placer.