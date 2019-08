Video: El golpazo de Griselda Siciliani

Una noche negra tuvo Griselda Siciliani en el Súper Bailando. El truco que tenía que hacer con su bailarín falló y se precipitó contra el piso y la actuación se llevó tan solo 8 puntos, incluído un tremendo cero de Marcelo Polino."Me he caído diez mil veces en el escenario, no pasa nada", aseguró la actriz, restándole importancia al episodio que se desencadenó después de que su bailarín no la sujetó bien durante un complejo truco, e hizo que se termine desplomando contra el suelo."Si pagás una entrada cara, como cotiza Griselda, y se me cae la artista, pido que me devuelvan la plata. Yo pediría que me la reintegren", aseguró Polino, mientras Griselda entre risas le rogaba de rodillas. "Es una de las figuras más convocantes y se cae, para mí es un disgusto", finalizó, para terminar poniéndole un cero.