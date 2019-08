Totalmente desnuda, Jimena Barón reflexionó sobre su salud

Jimena Barón volvió a protagonizar un desnudo total en el interior de su baño. Sin embargo, en esta oportunidad la cantante reflexionó sobre su salud y habló de lo que le sucede días previos a que comience la gira de su nuevo álbum musical titulado La Cobra.Hizo un paralelismo respecto a cómo se ve por fuera y cómo se siente por dentro, remarcando el hecho de que a pesar de que esté mostrando toda su sensualidad con una publicación que cosecha miles de "me gusta" en poco tiempo, está atravesando nervios y ansiedad."Por fuera: (foto). Por dentro: enferma, me saque la foto en cu . . . y raje a ponerme el pijama a cuadros. Ahora estoy esperando al médico", explicó Barón, que viene teniendo una serie de días sin calma debido a las entrevistas que realizó, el accidente de tránsito que sufrió tras ser embestida por una ambulancia y la grabación de un nuevo videoclip."Always somatizando pre arranque de gira pues cagona del mal. No sé si podré con todo esto, soy la cobra que se ca . . . bebé", escribió la artista de 32 años, utilizando la letra de su famosa canción para reírse de sí misma a pesar de sus problemas antes del inicio del tour con el que se presentará en Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Montevideo (Uruguay) y La Plata durante agosto y septiembre.