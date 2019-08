Jimena Barón develó sus miedos con un desnudo en la ducha

Desnuda y mojada en la ducha del baño de su nueva casa, Jimena Barón mostró su escultural cuerpo, una vez más, y desplegó toda su sensualidad.La cantante mostró a través de su cuenta de Instagram sus dos lados. "- Por fuera : (foto) - Por dentro : enferma, me saque la foto en qlo y raje a ponerme el pijama a cuadros y ahora estoy esperando al médico", escribió Jimena.Usando su propio éxito, "A always somatizando pre arranque de gira pues cag*na del mal no sé si podré con todo esto soy la cobra que se caga bebé", finalizó."La Cobra Tour" dará inicio en Buenos Aires, seguirá por Rosario, Córdoba, Montevideo (Uruguay) y La Plata durante agosto y septiembre. Como todos los grandes shows, contará con merchandising oficial que ella misma se ocupó de publicitar en sus redes sociales, publicó