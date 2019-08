Luisana Lopilato sorprendió con una producción de fotos en la cama

Luisana Lopilato supera los tres millones y medio de seguidores en su cuenta en Instagram, medio por el cual suele publicar fotos de sus trabajos y, aunque sea un poco, abre las puertas de su vida privada para mantenerse cerca de ellos. En esta oportunidad, la reconocida actriz argentina sorprendió a sus fans con una producción de fotos muy jugada y, fiel a su estilo, aportó su toque de humor.La joven subió tres imágenes en blanco y negro en la que se la ve en la cama, como si recién se hubiese despertado. "Acá 'casualmente' esperando el mate y las facturas #LuSpirit", escribió en la primera, que ya superó los 33 mil "me gusta".En la siguiente hizo referencia a su marido, Michael Bublé, y al trabajo de producción para realizar las fotos, que probablemente haya incluido luces especiales, peinado y maquillaje, a pesar de que pareciera estar al natural. "¡Ojalá Mike me viera así cuando recién me levanto! #MeCreoMil", bromeó Lopilato.Y, por último, en la tercera imagen le dejó una "indirecta" al padre de sus hijos: "Cuando seguís esperando que alguien se de cuenta de que te encantaría un desayuno en la cama".Mientras genera revuelo en las redes con sus publicaciones, la actriz continúa en la Argentina, enfocada en el rodaje de La corazonada, el filme inspirado en la historia de la novela La virgen en tus ojos, de Florencia Etcheves, que protagoniza junto a Joaquín Furriel.