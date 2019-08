Así crece la pancita de Eva de Dominici, aunque ella no confirma el embarazo

Eva de Dominici ya no puede negar que está embarazada: la pancita es evidente, espera su primer hijo, fruto de su relación con Eduardo Cruz, el hermano de la reconocida actriz, Penélope Cruz.En esta oportunidad, la actriz compartió una serie de imágenes en la playa, en las que luce un short de jean y un buzo canguro. Junto a las fotos, la leyenda: "Dar es dar, y no explicarle a nadie, no hay nada que explicar", citando el popular tema de Fito Páez.