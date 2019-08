Mostró una foto amamantando a su hijo de 3 años y contestó las críticas

En la semana de la lactancia materna, Juana Repetto posteó en Instagram una foto amamantando a Toribio, quien nació el el 16 de agosto de 2016, para concientizar sobre la importancia de esta práctica."3 años y contando #semanamundialdelalactanciamaterna", escribió junto a la tierna foto. Sin embargo, una de sus seguidoras la cuestionó y comentó: "¿No es como mucho ya? Todo bien, te respeto. . . ¡pero ya se come una tira de asado! No lo entiendo".Interesada en abordar la cuestión y desterrar algunos prejuicios sobre el tema, la actriz le respondió: "Mmmm, no sé qué chupetes habrás usado con tus hijos. Pero de los que yo conozco ninguno larga la leche".Según Paparazzi, desde que nació su hijo, Juana bajó nada menos que 43 kilos y en una reciente entrevista con Mirtha Legrand explicó que uno de los factores que la ayudó fue la lactancia. "Los primeros kilos los bajé con la maternidad misma. Mi hijo pesó 4 kilos y pico, más la placenta. 8 kilos me habré sacado de encima en el parto. Después bajé los primeros meses cuidándome yo por mi cuenta, naturalmente. Mucha teta", contó.Sin embargo, la actriz después aclaró: "Volví a engordar dando teta, es decir, señoras no se crean que la teta es la solución a los kilos post parto".