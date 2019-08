Noelia Marzol: "Estoy soltera, me separé hace dos meses"

Noelia Marzol (32) estuvo invitada a la mesa de Mirtha Legrand y lanzó un mensaje a corazón abierto sobre su reciente separación del empresario cordobés Marcos Baldovino (38). "Si, estoy soltera, me separé hace dos meses", comenzó la actriz, cuando le consultaron por su estado civil y los rumores de romance con el Polaco.



"Sí, la pasé mal. De hecho tengo altibajos todavía, pasó poco tiempo. Estaba muy enamorada aparte? pero bueno, le mando un beso, ja ja ja. Se terminó la relación y ya está. Lo lamento", agregó, un tanto incómoda.



Luego, se refirió a su relación con el cantante de cumbia, compañero en el Súper Bailando 2019. "No pasa nada, por el momento, somos compañeros de trabajo. Es un depredador, es un conquistador nato. Él está solo, también. Nos llevamos muy bien, tenemos mucha química. Es un depredador serial y eso me hace frenarlo", reconoció. Además, habló de Barby Silenzi. "Es una chica excelente, entiendo que ellos sí tienen algo, mucha intimidad, pero parece ser que tienen una relación bastante abierta", comentó.



En marzo pasado, Noelia se había reconciliado con su novio, tras separarse en diciembre por no compartir el proyecto de formar una familia.

Fuente: Ciudad.