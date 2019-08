Charlotte deslumbró al mostrarse con un diminuto bikini en color verde

Charlotte Caniggia siempre muestra su figura en las redes sociales, protagonizando ardientes postales que generan miles de "me gusta" y elogios hacia su despampanante cuerpo. Sin embargo, la nueva foto hot que publicó podría tener por detrás un contundente mensaje para Robert, su flamante novio.Al igual que en ocasiones previas, como por ejemplo, su secuencia ratonera en ropa interior, cuando mostró la cola al aire libre, la producción de fotos con un sensual conjunto dentro de un avión privado, el video en topless con el que desafió a Instagram o su atrevido festejo en una cama para celebrar sus dos millones de seguidores, la hija de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis esta vez deslumbró a sus fans con una tremenda foto luciendo una bikini verde bajo el sol y tapándose el rostro con un enorme sombrero, similar al que utilizó Oriana Sabatini días atrás para cubrir parte de su desnudo total. Pero la frase que escribió como epígrafe de su posteo fue lo que más llamó la atención de su posteo de Instagram, ya que apunta directamente contra un hombre."Una mujer segura es la inseguridad más grande de un hombre", escribió al pie de su sensual imagen que originalmente fue capturada años atrás en la ciudad uruguaya de Punta del Este, pero ese no fue el único mensaje que pudo haber estado dedicado a su pareja, en caso de que estén atravesando una crisis. Dentro de la sección de historias de la misma red social, la participante del Súper Bailando 2019 compartió una imagen con una oración contundente: "Ella está en un momento de su vida en donde la paz es su prioridad y la negatividad no puede existir".Hace algunos días, la mediática había hecho la presentación oficial de Robert en Showmatch (El Trece), cuando este fue a verla bailar. "¿Hay amor?", le preguntó Marcelo Tinelli a la conquista de la hija del ex futbolista de Boca Juniors y River Plate. "Sí, yo le digo 'te amo'", contestó el empresario de treinta y cuatro años.El tiempo seguramente revelará la verdad sobre las picantes publicaciones de Charlotte, y se dirimirá quién es el receptor de tan impactantes frases, ya que estas podrían ser un indicio de una posible separación, o incluso una advertencia para su padre, teniendo en cuenta la escandalosa separación que está atravesando con Nannis.