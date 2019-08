Graciela Alfano anunció que será abuela por primera vez

En medio de sus constantes peleas y discusiones con sus compañeras en Los Ángeles de la Mañana, Graciela Alfano tiene un motivo para alegrarse. Recientemente se enteró de una noticia que le cambiará la vida: ¡será abuela por primera vez!La propia Alfano confirmó que Delfina Badessich, la esposa de su hijo Gonzalo Capozzolo, está embarazada de cuatro meses. Y, aunque todavía no tienen confirmado el sexo, ella cree que se trata de una nena."¡Tiembla la Tierra! Una nueva Gracielita llegará al mundo!", escribió la actriz, orgullosa, en su cuenta en Twitter."Hoy lo podemos gritar a los cuatro vientos: voy a ser abuela -confirmó-. Creemos que es una nena, pero la seguridad la tenés con el varón. Con la nena no sabemos porque puede que esté escondido, en un futuro ya se va a ver mejor, pero por el momento es una niña. A mí me encantaría cualquier cosa pero, teniendo tres varones, alguna muñequita me gustaría comprar en la vida"."No entro en mi ser, es una cosa muy particular. Son esas cosas que como no dependen de vos, uno no puede poner sus expectativas en otras personas. Yo decía 'no tengamos expectativas porque te pueden decepcionar, pero tengamos esperanzas por si se produce el milagro'. Y el milagro se produjo, y estoy feliz", subrayó, para luego referirse al embarazo de su nuera."Está de cuatro meses, va para fin de año. El 29 es el cumpleaños de Gonza, así que puede caer como regalito de cumpleaños. Después me dicen que los árboles genealógicos no marcan", se ilusionó sobre la fecha de nacimiento la artista, quien también compartió la noticia a través de su cuenta de Instagram. "¡Gracias @gcapozzolo y Delfi por darme la mejor noticia! ¡Estoy feliz!", expresó, junto a una serie de fotos del día del casamiento de la pareja."Creo que sería un desastre", se sinceró Grace cuando le preguntaron cómo se veía como abuela. "Vengo practicando con las nietas de mis íntimas amigas, y entonces, si bien ellas son abuelas prolijas, que siguen al pie de la letra lo que les dice la madre, yo les digo que a los niños las abuelas les podemos hacer eso. O sea, podemos ser flexibles, todo lo que no pudimos como padres", agregó al respecto la panelista de LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito por la pantalla de El Trece."Son los padres los que educan y reprimen; las abuelas nos divertimos. Recuerdo a la mía: yo llegaba y era una fiesta, si no me quería bañar antes de volver a mi casa no me bañaba, era más permisiva. Y tenés que serlo, porque es el recuerdo que todos tenemos de la abuela", concluyó.