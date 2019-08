Caso Pérez Volpin: Tres años de prisión condicional para el endoscopista

El Tribunal Oral Criminal 8 difundió este viernes el veredicto en el juicio por el "homicidio culposo" de Débora Pérez Volpin en el que condenó a tres años de prisión condicional al endoscopista Diego Bialolenkier y le otorgó siete años de inhabilitación para ejercer la medicina. En tanto, absolvió a la anestesista Nélida Puente.



Además, los jueces ordenaron que se inicie una investigación al sanatorio La Trinidad por posible encubrimiento.



Los fundamentos del fallo se conocerán el próximo 9 de agosto.



"Estamos muy conformes con la decisión de la justicia. Queríamos que se reconociera la responsabilidad. La familia no va a pedir la revisión de la pena de Bialolenkier, no quiere venganza. pero si vamos a pedir que se revise la responsabilidad de Puente", sostuvo el abogado Diego Pirota ante la prensa, tras la lectura del veredicto.



Enrique Sacco, pareja de Débora sostuvo al salir de Tribunales: "Hace 18 meses teníamos la incertidumbre por delante. Hoy tenemos un profesional condenado y trajimos este caso a un juicio oral y público como corresponde donde todos tuvieron derecho a expresarse y defenderse".



"Aceptanos el fallo del tribunal porque nuestra familia siempre aceptó la verdad y la justicia. No estamos conformes porque queríamos la responsabilidad de la anestesióloga. No es que no aceptemos la decisión del Tribunal. Seguramente también iniciaremos acciones legales contra la clínica. A partir de esta noche vamos a poder dormir un poco más tranquilos", continuó.



"Para nosotros como familia fue durísimo revivir un montón de situaciones, pero lo hicimos con dignidad, con hidalguía. Es una manera de ponerle un punto final, reflexionar y lograr tranquilidad. Muchos de estos casos, en la mayoría quedan sin resolverse", concluyó.



El abogado de la familia había solicitado la pena de "4 años y 5 meses de prisión" para el endoscopista y "3 años en suspenso" para la anestesista.



Pirota solicitó además "10 años de inhabilitación" para el endoscopista y para la anestesista, ambos acusados por la muerte de la periodista durante una práctica de endoscopía el 6 de febrero de 2018 en la clínica de la Trinidad.



En tanto, la fiscal de juicio María Luz Castagni había solicitado la pena de cuatro años de prisión para el endoscopista y tres para la anestesista.