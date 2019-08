Pampita reveló sus secretos para posar en bikini

Pampita reveló algunos truquitos para salir perfecta en las fotos en bikini. "Yo antes de hacer las fotos hago abdominales y estocadas", contó en su programa, Pampita Online tras las hermosas fotos de sus vacaciones en Ibiza, donde viajó con sus hijos, Bautista, Beltrán y Benicio. Y después ahondó en el tema. "¡Les juro por Dios! Digo 'vengo en 10 minutos', me voy al cuarto, hago abdominales y estocadas y voy y hago las fotos. Lo hacía en los desfiles y se reían, pero el músculo se marca en el momento", explicó."Cuando hago fotos de trajes de baño le digo al fotógrafo 'dame cinco minutos'", detalló a la par que una de las panelistas (y amiga) explicaba que la cantidad de abdominales y estocadas que hace la modelo son ¡500! "Son muchos. Eso lo hice toda la vida y si estoy de vacaciones lo hago cinco minutos antes de bañarme poniendo una toalla en el piso", continuó la pampeana, quien además comentó que cuida su piel y sus ojos usando mucho protector y anteojos de sol."Las hago en cinco minutos, ni me maquillo y me las hace cualquiera", lanzó sonriendo.