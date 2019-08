Rodolfo Zapata murió este jueves a los 87 años. El autor del hit "No vamo' a trabajar" era reconocido por sus temas con humor, como otro de sus éxitos llamado "La Gorda" de 1966, canción que fue grabada también en países como México, Venezuela y Ecuador.

Nacido en Buenos Aires, Rodolfo Zapata comenzó a cantar y bailar desde pequeño cuando su pasión por el folclore era evidente. Con 14 años de edad, debutó en la compañía teatral de Olinda Bozán y Francisco Álvarez.En 1949, la "pantalla grande" le dio la bienvenida en la película "Crisol" junto a Fernando Siro. El mismo año participó en "Vidalita" como doble de los pies de Mirtha Legrand bailando un malambo y en 1966 protagonizó "La gorda" junto a Nelly Beltrán.En 1957, cuando compone la música de "Malambo en la noche", que fue grabado por varios intérpretes, entre ellos Horacio Guarany y Antonio Tormo. En 1961 se une a Ernesto Cabeza, integrante de Los Chalchaleros, y juntos escriben la canción "La Gorda", que sería grabada por este grupo.En 1965 grabó sus primeros tres discos: La Gorda, No Vamo' a Trabajar y Regalito y cuatro años más tarde, protagonizó junto a Fidel Pintos y Susana Bruneti la película "Un gaucho con plata".En los siguientes años siguió grabando discos y actuó en varios países de Latinoamérica. En teatro se destacó en revistas como "Los reyes del Tabarís", haciendo un exitoso trío con Adolfo Stray y Dringue Farías.Se destacó como activo colaborador de varias escuelas estatales con la difusión a través del programa "Ayer Nomás" emitido por Radio Crisol de Los Polvorines, creado y conducido por Juan Carlutti.Lunes sí, primer día de semana,Sería una macana si vamo a trabajarNo vamo a trabajar, no vamo a trabajarNo vamo a trabajar, no vamo a trabajarMartes si, del lunes día siguiente,Y por lo consiguiente, no vamo trabajar,No vamo a trabajar, no vamo a trabajarNo vamo a trabajar, no vamo a trabajarMiércoles sí, es mitad de semana,Cumple años mi hermana, no vamo a trabajar, no vamo a trabajarNo vamo a trabajar, no vamo a trabajarJueves sí, pero anunciaron lluvia,Si uno bien lo estudia, no vamo a trabajar, no vamo a trabajarNo vamo a trabajar, no vamo a trabajarViernes si, al otro día es sábadoPa conseguir asado, no vamo trabajar,No vamo a trabajar, no vamo a trabajarSábado si, se trabaja medio díaTotal por medio día pa que vamo a trabajar,No vamo a trabajar, no vamo a trabajarNo vamo a trabajar, no vamo a trabajarDomingo sí, no es día de trabajo,Es justo y obligado tener que descansar,No vamo a trabajar, no vamo a trabajarNo vamo a trabajar, no vamo a trabajar