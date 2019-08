Romanela Amato se alojó en un exclusivo hotel y derrochó sensualidad

La paranaense Romanela Amato viajó estos días a Uruguay y se hospedó en un reconocido hotel situado en un viñedo.La joven que actualmente reside en Andorra y que durante las últimas semanas estuvo en Paraná de vacaciones junto a su esposo, Javier Saviola, y sus hijos, hizo la carrera se sommelier y tiene su empresa relacionada con el tema en Andorra. "Trabajo para bodegas, hago eventos y catas", dijo la semana en los estudios deEn las últimas jornadas, Romanela también expuso en las redes sociales postales de sus paseos por Paraná, que incluyeron desde el Parque Gazzano hasta la orilla de nuestro río.Cabe recordar que consultada en los estudios deacerca de cómo se imagina en el futuro, señaló que le espera "que mis hijos me den nietos y de grande me imagino en Paraná. Creo que donde nací voy a morir. Me gustaría pegar la vuelta una vez que mis hijos estén grandes".Y adelantó: "Me gustaría un hijo más. Se está dialogando. Espero que mis hijos sean felices y que sigan con salud, que es lo más importante".