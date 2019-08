Luisana Lopilato reveló el conflicto recurrente que tiene con Michael Bublé

Al poco tiempo de comenzar a salir con Michael Bublé, tomó una drástica decisión: alejarse de la Argentina e instalarse en el país de su amor. Hoy, Luisana Lopilato y el cantante canadiense disfrutan de la sólida familia que formaron junto a sus tres hijos: Noah (5), Elías (3) y Vida (1).



Si bien la actriz y el cantante se llevan bárbaro, ella reveló en diálogo con la revista Gente que hay un conflicto recurrente que les cuesta superar. "No vas a creerme, pero discutimos por 'asuntos culturales' (risas). Por lo general, en el momento de tomar decisiones de padres".



Y se explayó: "A Mike lo saca de quicio ver a los chicos jugando a las doce de la noche. Si me llama y los escucha me reclama: '¿Todavía están despiertos?'. Acá siempre encuentro una excusa: 'Bueno, es noche de familia' o 'Están de vacaciones'... En Canadá les pongo el piyama a las siete y media de la tarde, y a más tardar a las ocho deben estar en la cama".



Contó por qué cree que no siempre se entiende con su pareja cuando tienen que tomar decisiones cotidianas con respecto a sus hijos: "Es la costumbre de cada país". Y divertida, finalizó: "Cuando está en Buenos Aires y mis amigos me dicen 'voy a comer a tu casa, caigo tipo nueve, nueve y media'. . . ¡le da un ataque! No entiende por qué tan tarde".

Fuente: Ciudad.com