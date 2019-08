Fulop y su confesión íntima: "Mi marido me hace ver pepas de colores"

El paso del tiempo no hace mella en. A los 54 años, Catherine Fulop, está hecha una diosa.La venezolana había revelado el uso de un chip sexual. "Me acabo de poner el chip sexual, como tenía Carmen (Barbieri). Todavía tengo moretones en la nalga. Antes me daban unos geles como en Sex and the City", dijo.Y en los últimos días fue más allá. Entrevistada por Ciudad, Cathy habló con emoción de su vida amorosa. "¿Qué preferís un mes sin hacer nada o un mes sin sexo?", le consultaron. "Prefiero un mes sin hacer nada. Prefiero el sexo, es parte importante de la vida", lanzó sin dudar.Y después habló de sus truquitos para mantener viva la pasión tras 25 años de matrimonio. "Hay que volver a la fuente, cuando conociste a tu pareja, mantener ese momento. Ya el amor por supuesto está transformado, pero como el pavo real, que tiene una cola que cuando la levanta y la abre pepas de colores"."Yo le digo a mi marido: 'Yo quiero ver pepas de colores'. Y mi marido me hace ver pepas de colores", finalizó.