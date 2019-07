Barby Silenzi reveló quien le dice "Chuchi" en la intimidad

Barby Silenzi y el Polaco siguen escribiendo su historia de amor. La bailarina estuvo en Siempre show, por la pantalla de Ciudad Magazine, y reveló el apodo que el cantante le dice en la intimidad."Es muy romántico y cariñoso", comenzó la diosa. "¿Cómo te dice El Polaco?", le preguntó Martín Salwe. "Me dice Chuchi", contó Barby, y agregó: "¡Me va a matar!". "¿Qué días se ven?", le consultaron. "No tenemos una rutina. Los fines de semana, seguro", explicó Silenzi."¿Y vos cómo le decís a él?", le repreguntaron. "Chuchi, bebé. . . ", dijo la bailarina, con una media sonrisa. "¿Cuáles fueron los últimos regalos que te hizo?", indagaron. "Un perfume", recordó. "¿Qué es lo más lindo que hizo por vos?", le consultó la conductora Noe Antonelli. "Me encanta cómo es con Elena (su hija)", respondió Barby."¿No te molesta el histeriqueo que está teniendo con Noelia Marzol?", le preguntaron. "Estoy re tranquila porque me dice que es laburo. Él no dijo absolutamente nada de un romance y mensajes se tienen que mandar porque son compañeros", concluyó Silenzi.