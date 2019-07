Eugenia Tobal reveló el nombre elegido para su beba y explicó los motivos

Embarazada de casi 5 meses, Eugenia Tobal reveló el nombre de su beba en camino: se llamará Ema.La actriz publicó una foto en la que se ve el nombre escrito en su pancita y acompañó la imagen con la explicación de por qué eligieron llamar así a su primera hija.Primero, Tobal compartió un párrafo del libro Mujeres que corren con lobos, que dice: "Ser fuerte no significa ejercitar los músculos y la flexión. Significa encontrarse con lo luminoso de uno y no unir, viviendo activamente con la naturaleza salvaje de una manera propia, implica ser capaz de aprender, ser capaz de sostener lo que sabemos. Significa sostenerse y vivir".Y luego la actriz explicó: "Ema es el nombre que elegimos para nuestra beba. Ema significa fuerza, mujer con fortaleza. Si algo tendrá en su ADN es justamente fuerza. Fuerte es quien encara, quien no huye, quien muestra sin miedo su identidad, no se rinde y es capaz de vivir con alegría y coraje. Ema es nuestra beba".